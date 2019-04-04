〈南部〉《高雄》留言恐嚇民進黨2議員 警查IP來自中國、桃園

2019-04-04

〔記者黃良傑／高雄報導〕兩位民進黨高雄市議員遭網友在ＦＢ粉專留言恐嚇，對女議員鄭孟洳留言「殺妳全家」、「同歸於盡」，警方昨有重大發現，涉案署名「江小偉」的網友ＩＰ研判源自中國，涉嫌恐嚇議員林智鴻的蔡姓網友，警方找出ＩＰ位於桃園，昨漏夜北上逮人。

至少6議員臉書遭恐嚇或公然侮辱

高雄市議會民進黨團昨日召開記者會，怒 斥只要質詢市長韓國瑜，或批判市政都會遭韓粉留言霸凌，甚至恐嚇人身安全，至少有三位女議員、三位男議員自爆，遭恐嚇或公然侮辱，自己的臉書或粉專充斥網路霸凌，警方十分重視，已受理鄭、林兩位議員報案，兩案涉案人不同，同步展開偵辦。

日前鄭孟洳質詢市長韓國瑜有關加強治安、網路霸凌時，自爆遭韓粉無理攻擊，在臉書留言謾罵，希望韓能約束支持者，甚至有一名以簡體字署名「江小偉」，恐嚇她揚言「殺妳全家」，留言要和她「同歸於盡」，高市警察局長李永癸承諾全力偵辦、儘速破案，不過，因ＩＰ不在境內，研判在境外中國，採用翻牆技巧，使偵辦難度升高。

除鄭孟洳控訴遭網友恐嚇，幾天前林智鴻也接到訊息「退出林氏家族、盯著你們這些畜牲中的畜牲」，議員簡煥宗指臉書被留言「小心被揍」，議員陳致中也指遭警告「出門要小心」，議員李喬如被羞辱「那麼愛問、怎不去陪睡」，前議長、現任議員康裕成說，只是比較高雄與屏東燈會差異，就接到對女性極不尊重的攻訐。

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