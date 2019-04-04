〈南部〉《觀察筆記》哀痛入土

2019-04-04

再說起，勾動那一夜驚心動魄的追憶，滅村哪。

甲仙小林村和六龜新開兩地幾乎盡滅，十年了。

小林的這場國賠打得眼裡有淚，淚裡有血，血裡有恨，恨一年一年的長起來了。正是蘇東坡的「十年生死兩茫茫，不思量，自難忘。」任誰都不想更不願再思量起，六百八十一死卅三傷十八失蹤，其中山崩土石流活埋的小林四七四人、新開廿九人、新發六人。

小林滅村的國賠官司在高雄市縣尚未合併時開打，每次的開庭都是打開記憶庫，一整片的慘痛重新回到世上，恍如看到行走的人們、車輛。房屋被摧枯拉朽的推入洪河中，一瞬間，村落都沒了，淪為波臣。

中央山脈在八月六日到八日承受近三千毫米雨量，造成與荖濃溪和楠梓仙溪交會的野溪大爆發，衝垮多處原始林木坡地順山坡滑動夾帶土石狂奔，大地震動。

市縣合併後的市長韓國瑜決定不上訴，也許不能止痛，至少不必再每回開庭再打開淚水庫洩洪，就讓傷心止息、哀痛入土！（資深記者黃明裕）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/