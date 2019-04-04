〈南部〉國際標準直排輪溜冰場 屏東爭取興建

2019-04-04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕潮州鎮是直排輪溜冰國手搖籃，縣府計畫透過運動休閒園區整修興建計畫，爭取中央補助於潮州設置全台第一坐符合國際賽事的標準直排輪溜冰場，總經費三億六千萬元，希望在明年四月全國中等運動會前完成。

屏東縣體育發展中心主任李達平表示，去年七月國際賽事場地有新規定，潮州運動公園內的舊溜冰場，雖然長度符合規範，但因國際標準中心點更改，跑道幅度不足，希望能在舊場旁另建新場，溜冰場經費兩億元，若爭取順利，將是全國第一座符合國際賽事的標準直排輪溜冰場，。

屏縣府研考處長鄞鳳蘭表示，除了潮州運動園區，縣府今年同時提出其他迫切需要中央協助的四大計畫，包括屏東縣飼料廠及化製場臭味整體改善計畫、東港漁港（鹽埔泊區）客貨碼頭發展計畫、恆春藝文展演中心興建計畫、屏東縣禽畜糞生質能處理中心BTO促參案；總經費需求初估逾三十億。其中屏東縣飼料廠及化製場臭味整體改善，已獲農委會核定一千五百萬元，補助化製廠或飼料廠臭味改善示範設施，縣府督促業者盡速完成執行。

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