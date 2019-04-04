〈南部〉台九線草埔隧道將通車 消防員赴歐受訓

2019-04-04

〔記者陳賢義／台東報導〕因應南迴台九線草埔隧道將在年底通車，台東縣消防局為防範未來可能發生的事故風險，向公路局爭取出國訓練經費，徵選廿名優異的打火兄弟，將跨海前往瑞士及和荷蘭進行隧道訓練，台東縣長饒慶鈴昨天前往加油打氣，期勉這次訓練大家都能滿載而歸，彼此分享傳承，成為第一名隧道救援團隊。

消防局搶救科長林信宏簡報指出，瑞士擁有全世界最長的聖哥達隧道（五十七公里），及最專業的IFA隧道訓練機構，IFA訓練中心內建置二條全功能模擬隧道，其中一條模擬隧道長達兩百六十公尺，並有轎車、卡車、公車和火車一比一的實體車廂，可模擬火災或車禍所造成的濃煙及高溫環境。此次也規劃前往荷蘭Holmatro公司進行一般及大型車破壞救援訓練，實地模擬車禍情境，操作各類破壞及支撐器材。

縣長饒慶鈴表示，消防局隧道分隊及達仁高級救護隊即將落成，盼出國受訓的消防兄弟能把握學習機會，並將帶回經驗分享傳承，為台東鄉親打造一條快速便利及百分百安全的隧道公路。

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