〈南部〉睽違7年 學姊帶領關山工商原舞團再摘冠

2019-04-04

〔記者王秀亭／台東報導〕「回到學校是我的使命。」十二年前曾是關山工商原舞團成員之一的賴子慧，今年帶著關山工商原舞團再度奪下睽違七年的全國舞蹈比賽甲組特優第一，和生活教育獎，昨天繼續帶著學弟妹練習舞蹈，回想比賽過程眼眶泛紅地說「含淚播種，必定歡喜收割」。

曾經15連霸 重返全國甲組特優

關山工商原住民舞蹈團曾在全國學生舞蹈比賽甲組十五連霸，近年受偏鄉人口外流，學校學生人數減少，無法組成甲組應參賽的人數三十一人以上，致使這幾年原住民藝能班學生人數減少等眾多原因，改參加人數較少的其他組別。

達悟族賴子慧 返校兩年教導

關山工商校長陳威男表示，本學年度關山工商向原住民藝能科（原藝班已改為原藝科）以外的班級招收原舞團成員，由高曉萍、賴子慧及陳韋勝指導，帶領著來自不同部落、對原住民文化傳承有極大興趣的原住民學生，今年再度挑戰甲組競賽，三月二十七日在彰化縣立體育館進行甲組決賽，一舉衝向特優第一。

賴子慧是蘭嶼達悟族人，談起兩年前回到母校探望原舞團的學弟妹，年輕人應該有的光芒與自信，竟在學弟妹臉上看不到，認為自己是原住民小孩，就應該回來，做給大家看，做好傳承的工作，讓學弟妹有信心。

來自不同班級 利用假日練習

賴子慧坦言，人數問題一直是這次原舞團最大的挑戰，甚至險些因此無法參賽，原舞團主要成員一直是來自「原藝班」，結果只有十二人，所幸在校長、行政團隊和導師群協助下順利成軍，利用假日集結練習，對部分需要在假日打工賺學費，或照顧家中更小弟妹的學生而言，全勤練習難上加難，直到比賽前總驗收，還是有成員因故未到校，出發比賽前一天，人數仍在不足狀態。

賽前成員受傷 忍痛上台比賽

賴子慧說，好不容易如期出賽，舞蹈團成員卻在比賽前的練習，腳大拇指受傷，受傷學生為了團隊，忍痛上台，感動之餘，更為關山工商再度拿下全國舞蹈比賽甲組特優第一。

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