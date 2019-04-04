〈南部〉屏縣最賺錢測照桿 10個月取締破萬件

2019-04-04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕省道台一線佳冬戰備跑道路段因用車速快肇事率高，屏東縣警局去年二月在該路段設置限速七十公里的測速照相桿，十個月下來就取締一萬多件超速，榮登屏東測速照相桿「機皇」，比第二名多出多兩千多件。

台1佳冬戰備跑道 超速多

佳冬戰備跑道設計可以供戰機起降，路幅寬大且筆直，許多行經車輛駕駛人開快車，致常常發生死傷嚴重車禍，縣警局交通隊去年春節啟用台一線四三一Ｋ處朝南的測照桿，累計至去年底，共取締一萬三百九十件超速，若以最低罰鍰一千六百元計算，至少為國庫進帳一千六百餘萬元。

二○一七年的測速照相前兩名分別為速限四十公里的台九線四六八Ｋ處及速限六十公里的台二十六線二十三Ｋ兩處，當年皆取締約一萬件左右，但去年被超越，兩處「業績」滑落至全縣第七及第四名，各取締五千及六千五百件左右。

數量比第二名多了兩千件

去年第二名由台二十四線八Ｋ長治鄉中興路段的測照桿取代，取締件數為八一五○件，與機皇相差逾兩千件取締數量，去年光是機皇的「業績」，就占全縣超速罰款收入的一成左右。

今起4天連假 警籲莫超速

交通隊認為許多駕駛人行經筆直的佳冬戰備道時，仍改不了重踩油門加速習慣，才使該測照桿取締件數爆量，今起兒童、清明四天連假預期有數萬車潮經過戰備道路段進入恆春半島，呼籲民眾遵守速限。

居民抱怨 盼加強夜間照明

地方居民則批評公部門只在路中央分隔島加裝測照桿拍照，卻不加強該路段夜間照明設備，夜間宛如「黑暗公路」，駕駛人看不到測速告示，才被「搶錢」。

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