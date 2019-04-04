〈南部〉黃金海岸船屋 閒置20年可望解套

2019-04-04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央目前列管的南市蚊子館有四案，包括黃金海岸船屋、安平橡欣樓、佳里游泳池、玉井游泳池；其中，黃金海岸船屋已閒置廿多年，經再投入二千萬元整修，去年十二月至今年二月重新上網招商，目前有一家廠商投標，若審查過關簽定合約後，即會公告委外經營。

南市財稅局盤點閒置市有房地活化再利用與推動促參成果，台南縣市合併後這些年，中央已經解除南市列管蚊子館十三案，其中曾是市民眼中毒瘤的海安路地下街，成功轉型為地下停車場並委外經營後，配合街道美術館美景重新出發，榮獲全國金擘獎等大獎肯定。

歷經五任市長 現黃偉哲接棒處理

尚未解除列管的「蚊子館」中，其中黃金海岸船屋已閒置廿多年，好似有「魔咒」，從前市長施治明任內興建，歷經張燦鍙、許添財、賴清德至前代理市長李孟諺，共五任市長接手處理，都一直很難正常營運，現成為現任市長黃偉哲接棒重擔。

觀光旅遊局表示，已經再投入二千萬元完成整修，船屋去年十二月至今年二月重新上網招商，目前有一家廠商投標，尚待審查結果，若審查過關有簽定合約後即會公告。

佳里游泳池 轉型籃球、桌球場

佳里游泳池「游泳池變球場」轉型活化案，一半打籃球、一半打桌球，已獲審計部「認證」發布活化成果公告。

南市財稅局表示，在閒置市有房地活化再利用部分，市府媒合具體成果一三八處，節省支出近七十億元，讓閒置空間轉型為時下最需要的公共托育家園、親子悠遊館、日照中心、停車場、文化設施等，提高市有財產利用效能；在促參案件推動上，簽履約金額成長至二一六億元，成長近五倍之多，並獲財政部頒發促參獎勵金一．九億元，引導民間資金投入台南地方建設。

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