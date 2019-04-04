〈台北都會〉台北市涉毒3旅館 觀傳局斷水電、歇業處分

2019-04-04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市警察局員警日前破獲旅館毒趴案，市長柯文哲上週末突襲派出所親自關切，還對警方說，「你們如果沒辦法抄，我就自己來臨檢」。觀傳局昨火速執法，被查獲毒品的「天天精品旅館」予以勒令歇業，而多次涉毒、性交易的「紅人夢幻旅店」、「LV旅店」非法旅館，祭出斷水斷電處分，也是觀傳局首次祭出斷水斷電。

觀傳局指出，經查「天天精品旅館」自二○一六年八月至今年三月止，遭多次查獲容留旅客施用毒品，已達台北市府認定「情節重大」，依違反「毒品危害防制條例」規定，勒令旅館歇業。

曾因非法經營旅館產業而遭觀傳局勒令歇業的「紅人夢幻旅店」、「LV旅店」兩家非法旅館，警方近期分別查獲性交易、吸毒等不法案件，觀傳局昨天下午派員到場稽查，進行斷水斷電處分。

觀傳局長劉奕霆表示，配合柯文哲指示政府部門要分工合作處理社會案件，市府絕不容許旅宿產業成為犯罪的溫床，未來對於非法案件除了祭出強勢作為，同時也會與警方密切合作，掃蕩不法業者。

觀傳局前日甫修訂「台北市政府觀光傳播局處理非法經營觀光旅館業、旅館業或民宿行政執行作業要點」，未來非法旅館涉毒、妨害風化等相關案件，將可加速處置流程，終止過去「抓得到、罰不到」的情形。

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