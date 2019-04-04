〈台北都會〉台北市空總文化實驗場審議通過 允許商業用途

2019-04-04

〔記者林家宇／台北報導〕台北市都市審查委員會昨審議由文化部推動的「空總文化實驗室第一期發展整體計畫」，文化部提七年臨時使用需求，將規劃為「空總文化實驗場」，都委會審查通過並允許未來可經營餐飲業、咖啡廳、文化藝術工作室、電影院等商業用途；但都委會委員質疑文化部的內容畫大餅，昨天會議應討論短期使用，文化部卻大篇幅描繪長期規劃，因此，附帶決議針對空總長期規劃，要求文化部兩年內提出都市計畫變更。

文化部提多目標臨時使用計畫 申請使用

文化部於二○一八年八月成立台灣當代文化實驗場，至今已舉辦一百五十場次活動，但因空總土地屬於軍事機關用地，無法做為其他用途，文化部因此提出多目標臨時使用計畫，並提出一系列願景，包括打造文化實驗場，成為「文化創新廊帶關鍵拼圖」，並將與科技部、文化部合作，打造藝術、媒體、創新三合一的體系，以及未來改建樣貌。

根據計畫，文化部也申請空總未來可使用項目，包括文康設施、餐飲業、一般事務所、娛樂服務業、自由職業事務所等，例如音樂廳、咖啡廳、文化藝術工作室、電影院等。

委員：短期與長期計畫 不應混為一談

不過，有都委會委員指出，文化部在報告中將長期計畫與短期使用混為一談，且報告僅提未來願景，而非正式的都市計畫變更案，包括未來文化實驗場的全區模擬圖，及估算的各部會使用面積等，都不應該在昨天的會議中提出，委員坦言「越聽越模糊」。

另外有委員指出，文化部申請使用項目，只有文化部統轄的文化展演可以通過，科技部和經濟部恐怕不適用，將來營運恐會受到限制。文化部代表坦承，該簡報是為了讓委員們了解長期規劃，導致混淆。

長期發展 要求文化部2年內提都計變更

都委會最後決議，通過文化部所提七年臨時使用計畫，但為顧及空總長期的整體使用與帶動周邊發展，請文化部在審議通過後兩年內提出都市計畫變更案。

文化部：年底前拆除建國南、仁愛路圍牆

文化部會後表示，對都委會的決議表示感謝，昨天會議要解決軟體活動使用問題，長期計畫則是想把未來規劃呈現給委員；此外，文化部也預計在年底前拆除建國南、仁愛路的圍牆，讓民眾能夠自由進出。

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