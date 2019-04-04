〈台北都會〉全台最大豬造型風箏隧道 在新北童樂節！

2019-04-04

〔記者陳心瑜、邱書昱、俞肇福／綜合報導〕今天就是兒童節，新北市昨天起在三重幸福水漾公園舉辦新北童樂節系列活動，有全台最大的豬造型風箏隧道及砲彈足球遊戲體驗等活動。基隆市童話藝術節今天登場，除了巨偶外，昨天在基隆市文化廣場設置雙層巴士巨型扭蛋機，每天有一千個扭蛋。

新北市長侯友宜昨天下午主持童樂節開幕活動。新北市政府各局處及學校也規劃了超過兩百項的親子體驗活動，親子可至新北各文化場館、運動場館或是公共親子中心體驗。

新北教育局也製作十二生肖童樂節書籤，發送給新北市各公私立國小暨幼兒園學童，童樂節享有優惠折扣，相關資訊可至「二○一九新北市歡樂兒童月」（http://ntpckid.eduweb.tw/）網站查詢。

基隆市教育處指出，四天連假每天上午十點起及下午兩點起，各提供五百顆扭蛋，民眾到Facebook「魅力基隆」粉絲專頁按讚，並上傳與四隻以上不同的巨偶合照，完成後至文化廣場扭蛋機旁與服務人員兌換扭蛋代幣，每一個FB帳號限領一次。

新北市樹林區桃子腳國小今年兒童節創意禮物是「桃之ㄧㄠㄧㄠ收納盒」；野柳國小學生昨天化身為導覽小天使，向遊客介紹故鄉與野柳地質公園的獨特地質景觀；汐止白雲國小昨天把「教室搬到公園」，學生不上課快樂玩。

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