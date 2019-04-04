〈台北都會〉《就職百日》侯友宜要首長 「趴著接地氣」

2019-04-04

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜與市府團隊就職百日，昨天市政會議中由新聞局、研考會進行「市民服務團隊就職百天施政成果報告」，各首長刻意穿著就職日當天穿的白襯衫加上外套、球鞋現身，營造團隊行動治理的決心，侯友宜強調要提升效率、全力衝刺，「趴著接地氣」。

指要全力衝刺 讓民眾看到具體成效

市政會議從八點半召開到十點十分，各局處首長接續報告上任百天來的施政成績，以安居樂業為目標，以行動治理、簡政便民為方向，執行都更、招商等政策；侯友宜聽取簡報後，裁示了十八分鐘，強調要集中做出具體成效，讓民眾有感，「民眾要看到具體的成效，不是看到你的辛苦」。

侯友宜認為施政不需鎂光燈與作秀，要踏實，市府列管的一千三百卅三個案子，只完成了七十件，還有一二六三件沒完成；他說，內部最重要的問題是，新的政務官帶領一個原有的市府團隊，機關文化改變了沒？效率提升了沒？

他特別提到，過去他擔任副市長七年，要在工業區推動公共托育，各單位都說不行，現在當了市長卻可以，「怎麼現在都行了呢？」這個案例讓他看到本位主義，而且這樣的案例也很多，他要求團隊切記，要跨局處通力合作。

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