〈台北都會〉國一五股交流道增設匝道 工期縮短為5年

2019-04-04

〔記者陳心瑜／新北報導〕國道一號五股交流道附近經常壅塞，市府規劃增設高架匝道，行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜昨天下午前往視察，蘇貞昌承諾縮短行政流程，將工期從七年縮短到五年、甚至更短。侯友宜則希望施工期間要降低交通的衝擊 。

北上車道增設兩處高架匝

國道一號五股交流道有台六四、台六五快速道路、新五路、汐五高架等多股車流交織，由於台六五線與國一未直接銜接，經常壅塞，新北市府計畫增設五股交流道北上車道北出以及北入兩處高架匝道，讓國道車流直接銜接快速道路，不用再行經平面道路。

新北市工務局指出，工程總經費十三．八七億元，新北市負責新五路用地取得（六．六四億元）後，無償供高公局施工。

國道可接快速道路 不用走平面

蘇貞昌除承諾中央將補助工程費七．○九億，各項行政流程將同步進行，同時提醒高公局施工期間盡量降低衝擊，包括縮小工程圍籬減少影響的路幅等，以免形成交通黑暗期。

侯友宜則希望行政院趕快核定計畫，讓新北進行都市計畫的用地變更，他也說多次在行政院會反映五股交流道改善問題，現在中央承諾工期七年變五年，地方全力配合。高公局指出，現已展開規劃設計招標前置作業，四月可進行規劃設計，同時進行環境影響差異分析，並優先劃設路權，讓新北市府提早辦理都市計畫變更和用地取得。

不過，新北市議員陳明義當場抗議，指施工期間「絕對不能封閉北上匝道」，侯友宜說，希望施工之前將交維計畫、管制和地方報告，確定後才會施工。

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