〈北部〉當心恙蟲病 宜花今年各10例全國最多

2019-04-04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕清明節還沒到，但許多民眾三月起就開始陸續掃墓，依據衛福部疾病管制署通報資料，今年截至目前全國有四十三例恙蟲病例，花蓮縣、宜蘭縣各發生十例，是全國最高，被咬的原因包括整理砍草、務農、登山健行等，提醒民眾上山注意，務必做好防護措施。

疾病管制署統計，今年度截至目前，花蓮縣、宜蘭縣各發生十例恙蟲病例，台東也有六例。花蓮縣衛生局長朱家祥說，花蓮縣的十例包括新城鄉三例、萬榮鄉二例，至於花蓮市、吉安鄉、光復鄉、富里鄉及豐濱鄉各一例，疫情調查發現，得病者從事活動包括務農、砍伐、整理荒地、登山健行等活動，因而造成感染。

朱家祥說，恙蟲致死率高達六成，但只要經過治療，死亡率小於五％。台灣每年恙蟲病從春季開始增加，六到七月是高峰期。

針對掃墓季節要上山除草，防止恙蟲上身怎麼做？朱家祥建議民眾穿著長袖衣褲、雨鞋、手套，袖口紮緊，褲管口可塞進長襪內，襯衣紮進褲腰帶內，皮膚裸露部位可以噴灑含有DEET等成份的防蚊藥劑。

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