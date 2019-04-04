〈北部〉羅東博愛醫院創辦人 許文政過世

2019-04-04

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭政壇大老、羅東博愛醫院創辦人許文政昨天辭世，享壽九十五歲。

許文政一九七三年當選宜蘭縣議長，之後擔任監察委員、總統府國策顧問、總統資政，胞兄羅文堂當過國大代表，兩兄弟被歸類為「許派」，許文政是派系掌門人，與前議長陳進富領導的「陳派」分庭抗禮，兩大派系早年呼風喚雨，宰制地方政壇。

許文政家族從政歷程，與國民黨關係密切，昔日黨政要員，常在他位於羅東博愛醫院旁邊辦公室開會，商討選舉提名等重大決策，白色外牆辦公室被戲稱「博愛黨部」、「宜蘭白宮」，擁有舉足輕重影響力，地方人士形容「喊水會結凍」，仍為人津津樂道。

一九八一年，黨外的陳定南當選宜蘭縣長，打破「國民黨專賣局面」，在羅東地區發跡的「許派」、「陳派」勢力逐漸式微，一九九二年，許文政長子許國文競選立委失利，「許派」開始淡出政壇，隨著陳進富、羅文堂、許文政相繼離世，象徵宜蘭派系世代走入歷史。

許文政一九二四年出生在羅東，十三歲到日本攻讀醫學，二次戰後返台進入台大醫學系延續學業，後來再度赴日取得醫學博士學位，他在一九五三年創辦的羅東博愛醫院，目前是宜蘭縣重度級急救責任醫院。

許文政昨天凌晨零時三十分，因自然衰老離世，訂於二十七日上午九點在羅許基金會舉辦家奠。

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