〈北部〉宜縣府兒童節影片 挨批造神

2019-04-04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕今年兒童節前夕，宜蘭縣政府發表以縣長林姿妙為主角的政策宣傳影片，林姓讀者向本報投訴，指縣內國小校長接獲縣府通知，被要求宣傳這支「兒童節影片」，他質疑影片宣傳營養午餐免費，根本是造神運動；林姿妙回應，盼透過影片提醒孩子懷著感恩的心，回家感謝父母，絕無強制播放。

多在宣傳營養午餐免費政策

宜蘭縣政府前天在縣務會議發表兒童節宣傳影片，片子長度約三分二十六秒，其中的兩分二十九秒講營養午餐，林姿妙在影片中說，她也是母親，知道當父母的辛苦，決心做好營養午餐免費政策，減輕家長負擔。

不過，影片發布後引發反彈，不少網友PO網批評，這不是兒童節影片，而是林姿妙政策宣傳影片，本報林姓讀者加碼爆料說，全縣國小校長接到縣府通知，被要求宣傳「兒童節影片」，經他檢視，影片裡多半宣傳林姿妙營養午餐免費政策，片中許多小朋友接受指示配合演出，已是造神運動。

林姿妙︰提醒孩子感恩 無強制播放

林姓讀者說，對於縣府的做法，身為宜蘭縣民感到十分憤怒，因為宜蘭人不需造神運動，也不要縣府假公濟私到處宣揚政策；相關話題隨即在網路上轉傳，引起熱議。

林姿妙說，縣府絕無造神，更沒有強制各校一定要宣傳或播放這支影片；縣府教育處解釋，有傳訊息告知各校校長，透過自主規劃，在適當時間播放，沒有強制性，拍影片目的，肇因於兒童節前夕，小朋友收到很多禮物，請孩子收到禮物時懷著感恩的心，回家擁抱父母表達感謝。

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