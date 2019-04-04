〈北部〉反宏關電廠 經部次長聽大家的

2019-04-04

〔記者黃美珠／竹縣報導〕經濟部常務次長林全能昨天被立院經濟委員會召委孔文吉追問「如果鄉親反對的話，宏關電廠就不要蓋了？」時直言「如果大家統統反對，那我相信這個計畫也做不下去！」而也在場的台電副總經理籃宏偉則說，台電配合開發單位和環保的相關法規規定，必須程序走完、合法設置的民營電廠，台電才會向對方買電。

立院內政委員會召委林為洲說，要阻止宏關設廠案，除了經濟部用政策終結本案，或靠民眾逼不得已上街抗爭外，第三條路就是趁著宏關正進行環差審查的法定程序，把鄉親的疑慮、質疑統統提交給環保署，以此說服環評委員投下不同意票，利用環評的法定程序否決掉宏關。

林為洲建議，發電廠放在工業區內才適當，因為工業區的用戶都是用電大戶，在工業區內蓋電廠就像是蓋另一個工廠般，對鄉親生活、環境的衝擊也比較小。

林全能強調，鄉親們所提到的各項反對主張，他們會很負責任的在法定程序內檢視，如果大家統統反對，那他相信這個計畫也就會做不下去。

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