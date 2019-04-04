〈北部〉新竹公園兒童遊憩區 改造啟用

2019-04-04

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府送給竹市兒童今年最棒的兒童節禮物，就是將位在新竹公園後方的兒童遊憩區改造成全新的兒童探索遊憩區，並有竹市最長一百公尺大沙坑，還有各種繽紛共融式遊具，一改過去的罐頭遊具和雜草叢生易積水環境欠佳等問題，昨天啟用後，將成為兒童歡笑的新天地。

市長林智堅說，這座大沙坑是北台灣最長的大沙坑，周邊還包含溜滑梯、無障礙共融式遊憩區、安全防護地墊與軟性鋪面，要讓孩童隨時隨地都盡興玩耍遊樂，且共融式的遊具，可讓兒童坐輪椅也能玩沙坑，一旁更設有洗手台，可供孩童清洗手腳。

林智堅也說，接下來八月，位於體育館旁，市民引頸期盼的新竹動物園也會完工，最後則是進一步打開田徑場，設計成結合田徑場的市民廣場，要讓新竹公園成為一座無障礙、空間沒有隔閡的美麗公園。

很多媽媽已迫不急待帶著孩子來體驗及玩耍，對改造後的公園環境都說很棒，尤其是大沙坑，可以讓孩子玩好幾個小時都不膩，且周邊設置很多家長的座椅和靠椅，讓家長和小孩都能盡興玩耍、聊天，且一旁就有洗手台，讓家長覺得很貼心，以後可以天天來遛小孩了。

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