〈北部〉苗縣首座兒童交通公園 開放預約

2019-04-04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕去年全國十二歲以下兒童因交通事故傷亡逾八千人，苗栗縣政府爭取中央四百萬元，在苗栗市文山國小設置縣內首座兒童交通公園，推動交通安全教育向下扎根，送「安全」作為兒童節最佳禮物，即日起開放學校社團預約運用，電話：037-320406。

交通部主任秘書陳進生昨天出席揭牌典禮，他說，去年國內十二歲以下兒童，因交為通事故而死亡的人數有十二人、受傷八千六百八十四人，六成發生在交岔路口，其中又以穿越馬路傷亡居首位。交通部於二○一八年至二○二二年期間，致力投入改善作為，強化交通安全觀念。

陳進生指出，苗栗的兒童交通公園不但是縣內第一座，更是全國首座設置在校園內的交通公園，完善設施有助提升學童交通安全知識，在寓教於樂中落實交通安全教育。

公園規畫有「交通工具體驗區」、「大型車內輪差與視野死角實境解析及VR體驗區」、「停、讓標誌與閃光號誌等標誌標線大探索」、「行車管制號誌、二段式左轉等安全等候小秘笈」、「圓環、遵行方向行駛等單一方向旋轉行進小知識」、「標誌、標線及街、巷、道等情境大體驗及穿越路段小知識」及「交通安全創客DIY」等七大區域，涵蓋所有交通安全常識。

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