〈北部〉找到先夫塔位祭拜 7旬嬤了18年心願

2019-04-04

社工及新竹榮服處協尋

〔記者廖雪茹／新竹報導〕清明時節，掃墓祭祖展現慎終追遠的孝道習俗。新竹則有一名七十四歲的邵陳奶奶，喪偶後住進天主教寧園安養院，因膝下無子，十八年來不曾再到先夫靈前祭拜，也不清楚墓地在哪；經由社工及新竹榮民服務處的協助終於找到，昨天她準備先夫愛吃的粽子和水果前往軍人忠靈祠祭拜，傾訴思念！

寧園安養院表示，邵陳奶奶因膝下無子，也無手足，喪偶後於二○○一年由政府轉介到寧園安養。生活可自理的她，喜歡幫助別人，很有人緣，也總是把自己打扮得漂漂亮亮的；經社工聊天得知，原來她的丈夫在世時喜歡她裝扮，她希望讓先夫安心。

近幾年，寧園媒合院外美髮資源，載邵陳奶奶到社區美髮店燙頭髮，美髮店愛心志工得知邵陳奶奶的故事，特別一年兩次免費為奶奶愛心服務。

葬於軍人忠靈祠納骨塔

邵陳奶奶每月參與社區活動，只要前往廟宇景點，她總是雙手合十、虔誠膜拜，祈求先夫平安，社工關心詢問，才知道原來邵陳奶奶一直希望能到先夫靈前看看，跟先夫說說話，但她卻說不清楚地點在哪裡。

寧園安養院期能為邵陳奶奶了卻心願，但因為缺乏線索，又無親友可詢問，直到最近經由新竹榮服處的協助，確認她的先夫葬於新竹軍人忠靈祠納骨塔。昨天下午，邵陳奶奶整理儀容、梳梳頭髮，穿上先夫喜歡的黑色衣服，搭配紅背心，由社工陪同，滿心期待地帶著先夫喜歡吃的粽子、蓮霧和葡萄，前往祭拜。

靈前傾訴思念終於無憾

邵陳奶奶說，先夫是她唯一的親人，生前是名軍人，很會修皮鞋，會騎摩托車載她訪友，帶她去燙頭髮，煮飯給她吃，為她戒菸，對她疼愛有加。入住寧園一年多前，丈夫過世時曾經祭拜，後來就沒有機會再去看他了，現在終於沒有遺憾！她並對著塔位哽咽地說「我在寧園大家都對我很好，我過得很好，希望你也要過得好，我就心滿意足了！」

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