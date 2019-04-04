〈北部〉百年校舍變身 「壢小故事森林」開館

2019-04-04

〔記者李容萍／中壢報導〕列為歷史建築的中壢國小日式宿舍，歷經四年調查研究暨規劃設計與修復工程，耗資四千八百萬元打造親子教育特色館舍，去年底經民眾票選命名「壢小故事森林」，昨正式開館（見圖，記者李容萍攝）。園區有三棟建築物，Ａ棟「沐樂居」為展示空間，Ｂ棟「儒林所」是親子繪本空間，Ｃ棟「睦森館」為食育及多功能空間，提供親子閱讀、說故事，豐富的講座及食育體驗。

市府文化局也舉辦「勇闖壢小故事森林」開館系列活動，時間軸穿越日本時代至今，重現中壢現代教育的開端、周邊趣味老店鋪發展，以及壢小故事森林修復歷程，即起至七月七日策劃十一場講座及主題遊程，線上報名網址：https://reurl.cc/lyngv。

市長鄭文燦出席開館儀式表示，壢小故事森林的前身為日治時期中壢公學校教師宿舍，建於一九一七年，戰後成為中壢國小教職員宿舍，特色為日式建築黑瓦與台式紅磚與紅瓦建築混合而成，老樹圍繞具有森林屋的感覺，今年正逢中壢國小創校一二○年，百年老宿舍化身為城市故事館，在兒童節前夕開館營運，更是孩子們最好的兒童節禮物。

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