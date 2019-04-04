〈北部〉《桃園》車位不足 違停案件增加6成

2019-04-04

〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員劉茂群統計二○一六年到二○一八年間六都的違規停車取締件數，桃園市從廿五萬九五○五件增至四十一萬五二○二件，成長率高達六成是六都之最；她說，除了警察加強取締，最重要原因還是停車空間不足，加上車輛增加速度太快，導致僧多粥少，情況非常嚴重；而市府園區停車位更是一位難求，到市府洽公、開會已成為很多民眾的夢魘。

交通局長劉慶豐表示，目前桃園市約有三成路邊停車格仍未收費，導致車輛占著不動，主要原因是當地里長不贊成收費，會與地方持續協調改善；另外，市府積極爭取前瞻計畫設置立體停車場，共有十四案、補助廿億元，預計可提供六千個汽、機車停車位，啟用後可解決部分停車問題。

至於市府園區車位不足問題，將實施差別費率，鼓勵民眾將車輛停在西門、南門停車場，另將闢建廈門街立體停車場。

議員黃婉如、陳美梅也抱怨，市府園區車位太少，府前停車場經常大排長龍，只要有大型活動，根本沒有辦法停車；議員黃景熙說，市府升格後，人員、編制大幅增加，府前停車場根本不夠用，平常就一位難求，如果有大型活動要停車根本是緣木求魚，市府應該要有完整解決方案；議員林正峰也提到，桃園市一年違停案件約四十一萬件，龜山就占了三萬件，停車位不足就是最大因素。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/