〈北部〉《桃園》「交通寧靜區」設置 今年增至10處

2019-04-04

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府交通局今年起推動「交通寧靜區」，以中壢區六和兒童公園周邊為示範場域，至今已有三處「交通寧靜區」；市議員舒翠玲昨天質詢認為設置「交通寧靜區」，對於降低車禍及人員傷亡有很大助益，台北已經設置一五二處、新北也有九十四處，桃園只有三處實在太少，應該加速設置；交通局長劉慶豐允諾年底前可增設至十處。

目前全市僅3處 議員質疑太少

劉慶豐表示，「交通寧靜區」是利用牌面及標線方式進行速限管理，讓行經區內車輛的車速降到時速卅公里以下，以維護行人穿越安全並減少肇事發生，桃園除了中壢區六和兒童公園周邊率先設置，桃園區南門國小及楊梅區楊光國小周邊也先後劃為「交通寧靜區」。

教局：提供20處名單尋求共識

劉慶豐說，教育局清查各學校交通狀況後，提供廿個名單給交通局，交通局會安排與地方人士共同會勘，尋求共識，預估年底前全市至少規劃增加到十處「交通寧靜區」。

舒翠玲說，目前全國有二八一處「交通寧靜區」，以台北市的一五二處最多，「交通寧靜區」要求進入區內車輛應維持時速卅公里以下，且禁鳴喇叭，而據統計資料顯示，車速在卅公里以下，車禍傷亡機率為十％以下，若時速達五十公里，車禍傷亡機率就高達八十％；桃園已經是直轄市，「交通寧靜區」設置應該急起直追。

車輛減速 事故、傷亡明顯減少

舒翠玲說，台北市設置「交通寧靜區」後，區內車禍事故數量減少六十八％、傷亡減少六十四％，台南市也設置五處「交通寧靜區」，事故、傷亡也減少近三成。

舒翠玲說，「交通寧靜區」都是劃設在人潮、小朋友或老人家密集出入的地方，要求車輛將時速降至卅公里以下，的確有其必要。

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