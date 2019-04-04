〈北部〉桃園彩色海芋季開跑 5大路口連假交管

2019-04-04

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園彩色海芋季今天登場，因逢清明節連續假期，預估將吸引大量民眾造訪，警方將於四天連假的上午七點至晚上六點，於「和平西路與聖德北路口」、「和平西路與崙后路口」、「田溪路與華興路口」、「田溪路與平成路口」、「月桃路與聖德北路口」五個路口實施交通管制措施，管制期間限持有效通行證車輛、接駁專車、救護車通行。

大園警分局表示，警方於管制時間內，於前述五個路口除加強疏導車流及取締、拖吊違規停車，也會視交通狀況機動調整管制時間及範圍。

桃園彩色海芋季從今天起至廿一日，為期十八天，期間橫跨三個週末，清明節連續假期由「花漾仙子大遊行」揭開序幕，還有「婚紗花嫁走秀」、「熱舞快閃」以及「緣定愛情海」迎親等活動；第二週「芋見音樂日」邀請知名樂團演出，讓民眾感受浪漫愛情，贈送限量盆栽；第三週「芋下老人日」及「浪漫花茶日」，安排單身男女配對、花田裡浪漫下午茶。

活動期間，民眾可於桃園高鐵站轉運站十一號月台搭乘接駁車到達會場，接駁車從上午八點卅分發車到下午五點卅分結束，平日每卅分鐘一班車、假日十五分鐘。另，清明連假及週六、日，展區內有免費接駁車，開車時間為上午九點到下午五點。

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