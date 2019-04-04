〈北部〉景點連連看 桃市府爭設北橫國家風景區

2019-04-04

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天主持市政會議時指出，桃園位處國家大門，有必要設置國家級風景區，會請交通部觀光局以適當經費規劃「北橫國家風景區」，此風景區從慈湖開始，一路經角板山、小烏來、達觀山、東眼山、拉拉山到巴陵一帶，這是桃園市旅遊資源最豐富的廊帶。他曾於行政院會發言要求，院長蘇貞昌也裁示研議，市府因此提出「北橫國家風景區」方案，交通部長林佳龍也認為此案很合理。

行政院長裁示研議 交通部長也贊同

鄭文燦說，交通部觀光局原本沒有增設國家級風景區計畫，但桃園是國門之都，他認為有必要設置國家級的風景區，會責成市府觀光旅遊局進行「北橫國家風景區」方案的規劃並向中央爭取經費，至於相關設置程序，他會與中央溝通。

觀旅局長楊勝評表示，北橫是台灣三條橫貫公路中保存最完整的一條，沿途擁有許多美景，包括大溪老街、慈湖、後慈湖、兩蔣文化園區、大溪老茶廠、基國派教堂、角板山、復興吊橋、義興吊橋、石門水庫、小烏來天空步道、比亞外部落、拉拉山、巴陵古道生態園區等，可提供神木、步道、賞蝶、登山、部落體驗和採果等多元觀光體驗，觀光旅遊資源非常豐富。

此外，復興區是桃園市唯一的原住民區域，具有合流、溪口、高義蘭、庫志、嘎色鬧、頭角等部落，市府規劃了多項深度體驗泰雅文化部落之旅，帶領遊客參與部落生活體驗，品嘗部落風味美食，了解部落文化歷史與傳統建築。

北橫旅遊節年年辦 設風景區更加分

楊勝評說，推展北橫觀光，市府每年辦理北橫旅遊節，拉拉山巴陵古道、小烏來水圳古道跟慈湖天鵝湖步道都很受民眾喜愛，此外，著名的拉拉山水蜜桃香甜多汁、入口即融，更是旅客的最愛，爭取設置「北橫國家風景區」將可提升旅遊品質。

桃機挹注觀光發展基金 應補助桃園

鄭文燦說，桃園市之所以爭取「北橫國家風景區」，主要是桃園國際機場一年收取一百多億元的旅客出國服務費，其中五成用為觀光局的觀光發展基金，但觀光發展基金只能補助國家級風景區，因此未補助桃園，觀光發展基金主要來自桃園國際機場，但完全沒有用在桃園，為此他在行政院會發言要求改善，經院長裁示研議後，市府決定提出「北橫國家風景區」方案，以爭取觀光發展基金補助。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/