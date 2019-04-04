〈中部〉南投春遊補助加碼 好玩卡增千張

2019-04-04

〔記者劉濱銓、謝介裕／南投報導〕春遊補助啟動了，交通部長林佳龍昨到日月潭國家風景區的車埕遊憩區宣傳春遊補助，宣布國立台灣交響樂團將到南投演出，南投縣長林明溱也加碼一千張南投好玩卡，讓清明連假到南投的遊客都能享受優惠。另南投縣民宿觀光協會昨也發表「我在南投醒來」，是國內第一本民宿轉型品牌的主題專書，盼遊客來體驗有故事的特色民宿。

林佳龍表示，春遊補助是設定在非假日，以及旅遊淡季，從四月實施至六月底，盼能催出更多觀光人潮，有關業者關心的暖冬補助核銷過久，導致代墊款增加，此次春遊專案是補助給縣市政府辦理，並且簡化程序，核銷工作應會加快。

林明溱則說，南投配合春遊專案，本月一日至十日，已推出價值一千二百五十元的南投好玩卡，憑卡可免費到縣內七個景點旅遊，推出不到三天已被申請一空，因此再加碼一千張。

另外，魚池鄉公所響應春遊，昨也推出打卡贈獎，凡到魚池鄉十三個村落旅遊，集滿四至十三個村落，就能兌換茶葉禮盒以及抽獎「滿點禮」。

南投縣民宿觀光協會昨也發表「這一天，我在南投醒來」旅行書，內容詳述二十五家民宿業者胼手胝足努力的生命故事，協會理事長彭成裕說，縣內已有三十九家通過「好食民宿」認證，讓遊客「嚐在地、食安心」。

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