〈中部〉( 彰化 )王惠美就職百日 綠轟「負政績」

2019-04-04

〔記者張聰秋／彰化報導〕昨天是彰化縣長王惠美上任滿百日，縣府秀出其競選主要政見彰南捷運員林溪湖二林線可行性研究經費八百萬元，縣府今年將勻支經費啟動計畫，民進黨議會黨團痛批新縣府團隊，有錢做彰南捷運，卻不做前朝爭取納入前瞻軌道基礎建設計畫的彰化市三座停車場興建工程。

議員譏︰有錢籌備捷運 沒錢蓋停車場

民進黨議會黨團召開記者會，痛批新縣府團隊老拿沒錢當不做事的藉口，前朝爭取到前瞻計畫進度嚴重落後，前瞻從魏明谷手中交給王惠美就變「消風」。黨團總召尤瑞春說，王惠美就職百日拿不出具體的施政績效，在教育、能源、交通、觀光等政策，都以財源困難為由，透過刪減、撤銷等方式，極盡所能反對前朝政策，已經編列好的預算可以東刪西減，小鼻子小眼睛的動作讓人看不下去。

尤瑞春舉例說，中央已核定彰化市三座前瞻停車場興建工程，總經費一○．三三億元，中央補助約四．五億元、地方自籌約五．八億元，都已獲前瞻建設經費核定，甚至去年也由縣議會通過墊付預算，新縣府卻睜眼說瞎話，對外發布沒錢蓋停車場，有錢蓋南彰化捷運卻不做已有補助款建設，心態可議。

縣議員葉國雄、張欣倩、楊妙月連番抨擊新縣府「逢魏必反」，從不認校長遴選、不編校園保全、大刪兒童節活動預算等都與教育政策相關。

王惠美對黨團抨擊未表示意見，不過，在就職百日記者會上說明捷運進度，並懇請六位縣籍立委幫忙縣府爭取建設，早日促成捷運路網。

她說，彰北捷運鹿港線可行性研究評估四月二日決標，正式委由工程顧問公司施作，彰南捷運員林溪湖二林線可行性研究經費八百萬元，縣府今年會勻支經費施做，並同步強化公路載運量，養成民眾搭大眾捷運代步的習慣。

縣府︰蓋捷運有必要 停車場設法籌錢

工務處長林漢斌以馬來西亞、印尼等東南亞國家一直蓋捷運，美國洛杉磯過去重公路現在也延伸捷運路線，就連落後的非洲衣索比亞首都二○一六年開通捷運，強化彰化捷運路網的必要性，以及彰南捷運的未來性，縣府近期將組隊取經新北市淡海輕軌捷運施設成效。

林漢斌說，有關彰化市三座停車場興建工程的墊付案，納入的是中央補助科目，地方配合款還是要地方自籌，縣府若要墊付轉正還是須舉債，目前正與市公所討論希望一起分攤地方配合款。

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