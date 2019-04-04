〈中部〉文資還在審 溪州榮民工廠被拆光

2019-04-04

〔記者陳冠備／彰化報導〕創建於一九五○年代的彰化縣溪州榮民工廠專門生產草袋與造紙，曾帶給地方榮景，直至廿年前停工，二○一七年六月溪州鄉公所向文化局提報文化資產，目前仍屬列冊追蹤基礎調查階段，未料該工廠最近傳出怪手拆除聲，文化局人員到場才發現廠區已夷為平地，依暫定古蹟條件及程序辦法規定，現場決議「全區勒令停工，並逕列為暫定古蹟」。

文化局勒令停工 逕列為暫定古蹟

榮民工程公司彰化預鑄工廠佔地十四公頃，曾是國民政府來台後安定中部地區榮民生活的工廠，後來由彰化預鑄廠使用，直至二○一一年停用，榮民工程公司以不再接工程為由開始標售資產，由十二位股東集資八億七千多萬元得標。去年八月又將其土地與地上物賣給瀝青公司，十一月辦理過戶，今年三月就遭拆除。

彰化縣議員、前溪州鄉長黃盛祿表示，溪州榮民工廠因廠區完整，深具文化保存價值，前年六月向文化局提報文資，當時文化局表示，文資買賣不影響審議結果，去年三月底首次審議結果列冊追蹤，同年下半年文化局再找到研究團隊進行全區文資評估調查，沒想到所有權人根本等不及結果，先關起門來大拆四方，太蠻橫了！

珍貴舊建築群不保 文史團體痛批

彰化縣莿仔埤圳產業文化協會成員巫宛萍說，六年來踏查三次溪州榮民工廠，廠區內紅磚宿舍與福利設施，為少見完整的工業聚落建築群，除見證了二戰後榮民體系工廠時代意義，也是溪州鄉內為數不多且龐大的舊建築群，因此公所提報文化資產，期待能再生打造台北華山文創區般風貌，沒想到在列冊追蹤期間，遭近乎毀滅方式夷平，真的太離譜，文資法是否起保護作用值得商榷。

少見工業聚落 原擬打造彰化華山

文化局長張雀芬表示，昨日上午獲報後感到震驚，立即邀集專家至現場勘察，發現建物已拆除殆盡，由於該案未申請執照且並未事先通知文化局，將依文資法及等相關法令追究相關人員責任，而該案建築文化資產價值評估報告即將完成，有文史資料可供參考審議，依「文化資產保存法」及「暫定古蹟條件及程序辦法」規定決議將全區逕列為暫定古蹟，並請廠商立即停工。

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