〈中部〉加強路平溝清 雲縣成立工作平台

2019-04-04

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府為提昇道路平整度及側溝通洪能力，成立「路平志工聯盟計畫」&「清溝總動員」工作平台，縣府補助各鄉鎮市五十萬元改善道路現況，今年並編列六千萬元疏濬河道，以提升河川通洪能力。

雲林縣長張麗善表示，縣府計畫處一九九九服務人員將建立LINE群組，結合縣內廿鄉鎮市公所及警察局、管線單位，加強道路坑洞巡查及回報，以改善道路現況及防制交通事故發生，針對道路坑洞填補，縣府補助公所各五十萬元，採購AC瀝青包，再分配予各村辦公處，以利志工即時修補道路坑洞。

縣府並編列六千萬元工程費，辦理權管六大行政區區域排水河道疏濬工程，第一階段計四十條、施工長度廿七公里，三月中旬同時開工進場，四月底完成作業。五月汛期開始以後持續進行第二階段疏浚作業，汛期中並依各公所或民眾緊急通報之排水河道，視河床淤積情形權衡緩急檢討評估確有實需之瓶頸段河道辦理清淤作業。

縣府也將聯繫各公所加強其管轄側溝辦理汛期前清淤，暨加強巡檢相關管線狀況，四月卅日前回報縣府，汛期前完成一○六公里道路側溝清淤。

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