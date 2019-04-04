〈中部〉周遭雨水難宣洩 中油中埔加油站挨批

2019-04-04

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中油公司中埔加油站遭鄰居劉姓住戶等人抨擊是「以鄰為壑」，未做好截水措施，致加油站上方與東側土地出現掏空、滑動現象，危及住戶生命財產安全；對此，中油嘉義營業處強調，四十年前興建時，依法規辦理，接獲反映後，行文中埔鄉公所徵收人行步道俾施作排水設施；中埔公所則指，尚無財源徵收用地，會儘速籌措財源。

中油：無違法 正尋求補救

劉姓住戶控訴，中油當初剷平基地闢建加油站時，上方山坡只有簡易擋土牆，未作截水設施，致遇豪大雨宣洩不及就會沖刷上方水土與掏空，目前因地層滑動，不敢住在老家。

當地潛在受害近十戶向中油陳情，要求增加擋土、排水設施，讓圳溝之引水流通，不要讓山洪直衝民宅及造成水泥、柏油路面流失。

中油嘉義營業處表示，將在土地範圍內加大排水、進行優化工程，最近會發包；另與中埔公所勘查發現，最大問題出在於該區沒有正式道路排水系統，既成道路並沒有排水設施，已行文中埔公所辦理加油站東側私人四公尺人行步道徵收，以解決問題。

中埔公所秘書陳燕熏說，該區問題複雜，所需經費龐大，會再與中油及地主協商，籌措徵收土地財源。

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