〈中部〉雲林荔枝不開花 陳吉仲宣布納現金救助

2019-04-04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕今年暖冬又碰上乾旱，造成雲縣荔枝、葉稻熱病災情重，農委會主委陳吉仲昨天勘災後，當場宣布雲林為荔枝現金救助災區，葉稻熱病也有多項因應補助。

雲林地區一期稻作罹患葉稻熱病災情嚴重，元長、北港等鄉鎮稻熱病一發不可收拾，農民擔心血本無歸；古坑等地區荔枝栽種面積約六十八公頃，今年氣候不順，只發新芽不開花，未來收成恐泡湯，昨天陳吉仲專程南下勘災。

農委會農試所博士張哲瑋證實，雲林地區荔枝果樹確實因氣候不順造成不會開花，即使有開花，開花率也非常低，未來恐怕也難結果，損失將超過二成，符合救助標準。

8日起10天內 向各公所申報

陳吉仲當場宣布雲林荔枝列現金救助災區，由於清明連假在即，為避免影響農民申報作業，將在七日正式公告，八日起十天內在各鄉鎮市公所申報。

現場有老農傷心落淚，要陳吉仲救救他，陳吉仲請農改場人員立即到他的農田了解情況，發現栽種九．二公頃水稻的蔡大復，一期稻超過三分之二罹患葉稻熱病，讓他欲哭無淚。

葉稻熱病嚴重地區 申報轉作

陳吉仲表示，農委會將全面辦理葉稻熱病防治講習會，輔導農友加強改善施肥噴藥防治，病情嚴重地區，農民可在四月十五日前到各公所申報轉作，直接請領每公頃四萬五千元補助，並直接種植田菁不需再耕鋤，未來公糧餘糧收購也將不受三千二百公斤限制，若稻作減產二成以上，農委會也會啟動天然災害現金救助，請農民放心。

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