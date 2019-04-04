〈中部〉警消就醫優惠 下月起比照軍人

2019-04-04

〔記者歐素美／台中報導〕內政部長徐國勇昨至台中港務警察隊及台中港務消防隊訪視，致贈加菜金，表達總統蔡英文對警消的關心，並帶來好消息指出，現役警察及消防人員將比照軍人，五月起至國軍醫院或退輔會體系醫院看診，享有免掛號費及部分負擔；到衛生福利部立醫院則只要掛號費，免部分負擔，福利比軍人更好。

台中港務警察隊及台中港務消防隊昨在業務報告時皆反映人力不足等問題，徐國勇表示，會盡力協助爭取，並強調支持警察用槍，不能因怕開槍就將警察置於危險，強調警察尊嚴要維護，該開槍就開槍。

徐國勇表示，總統非常關心警察及消防人員，五月起，警察及消防人員將比照軍人，到國軍醫院或退輔會的榮民醫院等看診不用錢，並優先排床位，健檢並可打九折；到衛生福利部立醫院看診則僅需負擔掛號費，免部分負擔，這部分福利甚至比軍人還好，所以軍方現在也要求比照警消。

徐國勇並對警消信心喊話，強調警察是社會安定最重要的一環，消防人員則最受人民尊敬與信任，呼籲警消要有榮譽感。

針對鬥毆辦局長說 籲基層辯護

另針對日前行政院長蘇貞昌「鬥毆辦局長」說法引發爭議，徐國勇說，那是太簡化的說法，大家想也知道不可能，但有些基層員警還跟著「恰恰跳」（起舞），呼籲警察看新聞不要被騙了，應勇於辯護，強調「我一定跟大家站在一起」。

防堵非洲豬瘟 籲勿帶肉品入台

另媒體詢問非洲豬瘟防疫問題，徐國勇表示，針對非洲豬瘟，所有部會都要做相關查緝動作，內政部所屬的航警、港警及保一等皆加強港口、機場等查緝工作，桃園機場十八部Ｘ光機於二月二日啟動後，查緝能量大增，並強調「阻隔非洲豬瘟是國家安全問題」，呼籲國人不要攜帶肉品進入台灣。

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