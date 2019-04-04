〈中部〉盧秀燕就職百日 民進黨黨團︰市政空轉

2019-04-04

施政滿意度民調 六都最後一名

〔記者張菁雅／台中報導〕市府新聞局三日公布市長盧秀燕就職百日政績，市議會民進黨團總召李天生表示，坊間接連出爐的兩份民調，盧秀燕施政滿意度都是六都最後一名，「市政空轉百日」，台中市民看不到未來，盧秀燕應拿出具體政策和作法，不要讓台中市繼續沉淪空轉。

施政加速中 新聞局︰不及說明

市府新聞局長吳皇昇指出，盧秀燕首年施政以「力拚經濟、整治空氣、推行文教」為主軸，上任百日以來，推動政策包括台中市民免費參觀花博、籌編恢復老人健保補助預算、強力要求中火四號機組除役、吸引企業加碼投資、水湳國際會展中心動工、爭取二○二○台灣燈會在台中、暑假將舉辦「台中購物節」等。

吳皇昇也說，盧秀燕整體施政正加速進行中，市府團隊已逐步展現施政能量，有信心跟市民一起共享未來的施政成果。他也說，其實還有多項政策不及說明，市府會再透過各管道逐一宣導，期盼讓更多市民了解和參與。

李天生指出，盧秀燕施政滿意度在最近出爐的兩份媒體民調，均在六都中排名最後，且五十六％市民對空污改善毫無信心，近六十％的年輕市民認為市政沒有進步；盧秀燕就任後，市政空轉百日，沒有作為，施政乏善可陳。

意外當選 綠營︰盧只會割稻尾

李天生表示，由於盧秀燕是「意外當選」，根本沒有準備，最重要的人事布局亂成一團，局處長人選直到三月下旬才全部定案，區長人選則是選舉酬庸、派系分贓。在競選政見方面，盧秀燕提出「市長換人、空氣換新」的口號，上任後卻只會砲打中央；恢復老人健保補助案，是在外界強烈反彈後，才匆忙改為下半年度辦理。

李天生也批評，花博免費入園險些釀成國際糾紛：企業加碼投資、國際會展中心開工，都是前朝努力的結果，盧只是「割稻尾」；他強調，「百日定江山」，「就職百日」是評估新任首長表現及執政藍圖的重要指標，盧秀燕表現全部不及格，讓市民感到失望，希望市長調整腳步，重新出發，不要讓台中市繼續停滯空轉。

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