〈南部〉族語認證通過率 南市14連霸

2019-04-03

〔記者劉婉君／台南報導〕「語言認證」將從明年度起納入台南區免試入學超額比序多元發展項目中，消息從上個月十八日宣布後，許多學校紛紛詢問相關的考試資訊。南市原住民學生參加中央舉辦的族語認證，通過率已連續十四年全國第一。

教育局課程發展科表示，語言認證在多元發展項目中，最高分為五分，半個月來，已接到許多國中、國小打電話詢問認證的報名時間、考試方式、如何準備等。為了協助有意參加認證的學生，教育局每年九月至十二月初，都會於六校開設廿班的精進班，預估今年參加人數可能會增加。

南市各校的族語開課率逐年提高，一○七學年度國中小合計開設六百五十班，共有將近三百名師生參加由原住民族委員會舉辦的族語認證，總計有一八一人通過，通過率為六十．七四％，遠超過全國總通過率的四十二．三三％，也超過原鄉地區，為全國通過率最高的縣市，更寫下蟬聯十四連霸的佳績。

簡德輝 獲秀姑巒阿美語優級榜首

教育局表示，此次認證南市還囊括六項榜首，包括連續兩年榮獲中排灣語初級、中級榜首的新營區新泰國小學生黃稟鈞；南排灣語中級榜首永康區勝利國小學生張仁鈺；撒奇萊雅語初級榜首善化國中學生陳苒雅。非原住民成人考生李俐盈、王婉琳，分別獲郡群布農語中級榜首，及知本卑南語中高級榜首。南市族語教學支援老師簡德輝，為鼓勵學生學習母語也參加認證，獲得秀姑巒阿美語優級榜首，也是全市第一位通過優級認證的族語老師，此次全國有二九八人報考優級認證，僅十八人通過，相當難得。

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