〈南部〉台南鼓勵基層 6位主秘調升區長

2019-04-03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市長黃偉哲就任三個月後，昨日公布首波區長異動名單，並召見調動人員，期許他們勇於承擔責任，做個「最接地氣」的區長。

民政局表示，由於仁德、七股、西港、將軍、安南等區區長，因離職或退休所遺職缺，為因應區政需求而予以補實，並連動調整六位區長職務及六位主任秘書調升區長，預計四月十五日同步上任。

六位區長連動調整 15日上任

黃偉哲表示，這次調整主要是為培養在地治理人才，因此以內升為主，激勵基層公務人員士氣並希望藉由區長的職務調整，加強職務歷練增加地方治理能力，也期許區長到任後要承擔責任勇於任事，了解市民需求，並為市政推動注入更多活力。

區長調整名單，南區區長朱棟調社會局主任秘書、南區區長蔡秀琴（原六甲區長）、安南區長葉誌明（原佳里區長）、永康區主任秘書陳必成（原歸仁區長）、歸仁區長柳世雄（原安定區長）、安定區長李佳隆（原左鎮區長）、六甲區長陳啟榮（原柳營區主任秘書）、佳里區長朱雅宏（原麻豆區主任秘書）、仁德區長黃素美（原仁德區主任秘書）、七股區長徐屏屏（原七股區主任秘書）、西港區長林耿漢（原西港區主任秘書）、將軍區長洪聰發（原下營區主任秘書）。

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