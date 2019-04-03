〈南部〉春遊台南 3重優惠5大好康

2019-04-03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕交通部觀光局四月起將推動全台春遊專案，觀旅局昨在市政會議提出「春遊台南活動方案」內容，台南祭出三重優惠、五大好康，是從五月一日開始，與其他縣市四月開始有所區隔，希望民眾春天來台南觀光，享有更多好康，一定物超所值。

自由行、團體都有補助

黃偉哲指出，台南市的春遊從五月一日開始，有別於多數縣市是從四月一日開始，主要考量五月份是台南旅宿的淡季，市府運用中央資源來挹注，希望確實協助業者提升淡季產值，並給遊客物超所值的效果，市府各局處要全力協助宣傳，營造更好的觀光環境，讓更多旅客來到台南。

觀旅局長陳信安指出，春遊台南享補助與五大限定好康，第一重是自由行補助，從五月一日至六月卅日平日（週日至週四），入住專案旅宿，每房現折抵五百元，每人限使用一次。此外，十八歲到四十歲的青年朋友入住鹽水區或後壁區經典小鎮民宿，還可再享折抵五百元一次的優惠補助。

第二重則是團體旅遊補助，四月十五日至六月卅日，參加指定行程，每人每日五百元補助，以兩天一夜的套裝行程，即可享每人一千元的優惠。至於第三重，觀旅局與文化局合作，加碼推出五至六月「藝起遊台南」五大好康，邀大家漫步台南，體驗古都的文化魅力。

陳信安表示，春遊台南活動方案將深化與在地觀光產業合作，團體旅遊與台南旅行商業同業公會合作，鼓勵台南在地旅行社包裝台南在地行程，結合台南旅宿業共同推廣，並結合文化局古蹟景點與限定商品誘因，吸引遊客平日到訪台南，結合既有的台南主題日活動共同行銷，可說是全面行銷台南觀光。

平日 免費遊台灣船園區

五大好康，包括五至六月平日（週一至週五）免費遊安平古堡、台灣船園區等；憑旅宿發票或收據送古蹟限定商品；登錄「台南主題日」網站有機會抽大阪、香港機票；「台南主題」合作旅宿限量房型；合作旅宿限定好禮、五月廿日台南博物館日送博物館門票、六月廿日台南芒果日送芒果乾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/