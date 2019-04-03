〈南部〉採購節電冷氣冰箱 最高補助3千

2019-04-03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市電器商業公會舉辦的「3C節能家電空調智慧居家生活展」，本月五日至八日在巨蛋展出，由於高市府宣布提高節電冷氣及冰箱補助上限到三千元，適合想汰換家電的民眾前往選購。

高市經發局三月底宣布，配合經濟部能源局，今年擴大節能家電補助範圍，並提高節電冷氣及冰箱補助的上限到三千元，並可追溯補助至去年十二月七日起，設備汰換補助總金額達二．二億元。

高雄市電器商業公會理事長蔡志亮指出，台灣今年創下七十二年來最熱的冬天紀錄，耗電家電就是夏日電費殺手，「3C節能家電空調智慧居家生活展」涵蓋智慧變頻家電產品區、綠色節能區等。

經發局指出，汰換一台冰箱，一年約節省五二六度電，省下近二千元電費、汰換家用冷氣每年節電量可達六七○度，一年可節省超過二千元。詳情可上經發局「省電A咖官網http://khep.kcg.gov.tw/」查詢，或撥打07-3316696專人服務。

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