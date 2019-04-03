〈南部〉春遊補助 澎湖最高優惠1500元

2019-04-03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光局春遊補助專案，將在四月八日至六月三十日實施，首次交由各縣市政府旅遊處承辦，雖然澎湖為離島，又有青年及經典小鎮補助，最高優惠一千五百元，但澎湖縣旅館同業公會理事長鄭雋孜及四成旅館、民宿業者拒絕參加。

六成旅館、民宿業者 參加補助專案

根據澎湖縣政府旅遊處統計，澎湖五十七間旅館、七百二十間民宿，目前為止有三十五間旅館、四百七十四間民宿參加春遊專案補助；而經典小鎮湖西鄉有一家旅館、九十八家民宿，只有五十八家民宿參加，大約有六成業者參加。

旅館公會憂磁吸效應 造成7、8月沒旅客

澎湖縣旅館同業公會理事長鄭雋孜表示，近五年澎湖旅遊統計資料顯示，五至六月拜花火節之賜，觀光人口數超越七至八月，根本不需要補助，同時申請程序繁瑣，在欠缺人力旺季造成困擾，更擔心補助方案造成磁吸效應，七至八月就沒有遊客，因此拒絕參加。

業者建議：應補助9月後觀光淡季

另一位參加的飯店業者則表示，補助時機不對，澎湖應補助九月後觀光淡季，同時全國各縣市一齊實施，其他縣市加碼補助，對澎湖助益不大。

旅遊處：簡化申請流程 盡速撥款

針對外界質疑申請程序過於繁複，澎湖縣政府旅遊處表示今年首次承辦，將利用觀光局補助代辦費雇用工讀生，簡化申請流程，盡速核發補助款項。至於業者認為其他縣市提出加碼方案，加上為一次性申請，恐造成磁吸效應，旅遊處也表示補助方案為澎湖國際海上花火節施放期間，對於遊客吸引力相當大，就是一種加碼補助。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/