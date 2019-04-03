〈南部〉促進生育 客家學堂擬建添丁亭

2019-04-03

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府擬在客家學堂興建「添丁亭」，讓情侶約會拍照，促進生育率，獲客委會主委李永得支持。

李永得應立委劉櫂豪之邀到台東訪視客家工程，對於關山鎮客庄生活傳藝中心整建工程總經費近五千萬元、鹿野客家學堂及創生基地修繕計畫總經費兩百萬元、台東客家學堂三期工程總經費一百廿一萬餘元均允諾全力支持，將儘速核定相關經費補助，以協助台東促進客家文化及地方創生。

客家學堂木造結構易被颱風侵襲受損，縣府爭取以一百零二萬加設防颱板，另以十八萬建戶外「添丁亭」。

縣府說，添丁亭其實是客家人奉茶文化的設施，以茶敬客、以茶會友，展現愛心及人情味。不過，在文化意涵之外，還可附會其名，設置風雅的特色亭子，可以讓新人拍婚紗，增加浪漫情趣，希望促進生育率。

此構想獲李永得支持，只要跟建築型式相容都可以。劉櫂豪說，客家學堂使用率高，客委會主委支持周邊設施，可以讓空間更好好利用，但除了硬體設施，也應強化軟體功能。

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