〈南部〉紅藜產業推手 郭耀綸保育原生植物

2019-04-03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕過去鮮為人知的紅藜近年身價飆漲，成為養生食品界的亮眼新星，重要推手就是屏東科技大學森林系教授郭耀綸，二○○六年他率領團隊向農委會提出研究計畫，跨領域找出紅藜的營養價值，並帶動紅藜產業發展，近年郭耀綸持續致力為台灣原生種植物建立資料庫，台灣一半以上的原生樹種都可以在他的苗圃找到，今年更獲得農委會林業及自然保育有功人士表揚。

建立台灣原生種資料庫 農委會表揚

紅藜是屏東、台東原鄉部落的傳統作物，通常作為釀製小米酒的酒麴原料，或是混在小米、芋頭粉裡包裹肉蒸煮成吉拿富，郭耀綸團隊提出研究計畫，發現紅藜是台灣特有種植物，紅藜也越來越廣為人知。

郭耀綸說，他與屏科大食品系教授蔡碧仁、高雄大學副教授葛孟杰、中山大學教授楊遠波等組成團隊，進行栽培、生理、營養、加工利用、酵素特性等研究，甚至為紅藜的分布與分類進行深入調查，為原鄉部落帶來經濟效益，保留台灣原生種並找到其附加價值，是台灣物種永續的雙贏。

除了成功推動紅藜產業，郭耀綸也在屏科大五公頃的苗圃內種植超過三百六十種台灣原生樹種，除了提供學生樹木識別之外，郭耀綸也為台灣原生樹種建立耐蔭性、耐旱性等特性數據，目前已經完成三百多種樹種資料。

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