〈南部〉逾30年彩繪落漆 台東富岡港換新裝

2019-04-03

〔記者張存薇／台東報導〕台東市富岡港肩負離島旅遊運輸重責大任，更是台東觀光門面，隨著四月進入旅遊旺季，台東縣政府也完成港區整理、堤防重新彩繪，此外，富岡港綜合管理委託營運計畫昨天也順利完成開標。農業處長許瑞貴表示，得標業者除停車收費外，也將負責港區環境維護、連假重要道路交通指揮等，讓富岡港內交通動線更順暢、環境更整潔！

同時完成魚市場整建、港區清理

富岡堤防原有的彩繪牆面至少超過卅年歷史，因歷年來颱風豪雨、大浪越堤而破損不堪，原本的鯨豚也掉漆看不清楚，農業處爭取行政院專款補助經費，以一千五百萬元經費完成魚市場整建及防波堤美化工程、新建「岸水岸電系統」，防波堤煥然一新，新繪牆面呈現漁船捕魚及東部重要魚種鬼頭刀、鯨豚等。

此外，農業處也與環保局在清明連假前聯手整理港區停車格、行道樹周邊環境，幫大葉欖仁修剪多餘枝條，呈現煥然一新氣氛。許瑞貴表示，以往停車格周邊都是縣府自行清理，這次趁著委外停車收費契約到期，重新擬定「富岡港綜合管理委託營運」計畫，昨天開標，有一家業者投標，將於四月中完成評選程序。

許瑞貴說明，綜合管理項目包括停車收費、停車格周邊及行道樹維護、逢年過節港區交通要道的指揮、安全巡護等，契約一期為四年。

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