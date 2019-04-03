〈南部〉林晏禎、王文燕 獲社工服務績優獎

2019-04-03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市家庭暴力暨性侵害防治中心的林晏禎和王文燕，兩人社工服務年資都超過十年，昨天「全國社工日」雙雙獲衛生福利部全國社工專業人員「服務績優」獎表揚。

王文燕曾服務過的兒保、性侵害及成人保護等案件超過一千二百案。王文燕說，社工服務生涯中，每天都上演著有如八點檔的劇情，她曾強制安置被不當照顧的兒童，差點慘遭情緒失控的媽媽毆打；處理成人保護案件一併處理婆媳問題，最後婆媳兩人關係因而改善。

林晏禎回憶大學剛畢業時，第一次在凌晨兩點多出勤處理緊急兒保案件，當時帶著驚恐又緊張的情緒，處理遭受亂倫的孩子直到天亮，那一夜認識一線兒保社工的辛苦，也發現原來家的樣貌是如此多元且複雜。

但是，林晏禎仍懷抱熱忱，累積經驗逐漸可以臨危不亂處理個案，如今已帶領的社工逾三十人，她將保護性工作視為使命，希望能幫助更多社工願意投入這個領域。

衛福部表揚全國資優社工

台南市社會局表示，衛福部昨日表揚全國資優社工，今年全國共有一百六十五名社工接受表揚，其中，台南公私部門有十一位社工人員獲獎。

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