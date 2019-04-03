〈南部〉曾文南化聯通管協商 仍無共識

2019-04-03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕將斥資一百廿億元執行的曾文南化水庫聯通管計畫，雖然列為前瞻建設，但因水利署擬開挖台三線埋設，遭地方強烈反對，要求依照十年前原規劃、「走舊路」沿溪畔施作，昨天再度協商，仍無共識，居民重申若貿然動工就抗爭。

水利署允研議雙贏回饋方案

由於遭遇反對阻力，聯通管工程恐再延宕，到場協商、直接面對民意的水利署長賴建信則回應，兩個月內研議出雙贏的回饋方案。

曾文南化聯通管工程已歷經四場說明會、兩場公聽會，昨天協調會由立委周陳秀霞邀集，在楠西區公所舉行，南區水資源局長連上堯、公路總局副總工程司陳進發等人也出席，傾聽居民意見，議長郭信良則現身聲援地方。

居民：沿台三線施工 影響交通

聯通管計畫長度約廿五公里，工期為六年，行經楠西、玉井與南化等行政區，協調會上，多數里長到場表達反對訴求，質疑沿台三線埋設將造成交通、生活等影響，甚至導致房屋毀損，擔心求償無門。

針對之前會議與面訪後所整理的地方訴求，水利署從新路埋管、交通觀光、安全性、損鄰、信仰等五大面向進行簡報，為民眾釋疑。

水利署提出管材選用、庫區消能、全天監控，以及每年編列預算檢查與維護等安全措施，強調會分段施工，做好交通維持；住宅密集、觀光熱點採地下推進，將影響程度降至最低。

水利署表示 沿溪畔施工 技術有困難

水利署說明因土徵條例修改，要優先使用公有地，舊路線條件並不符合，只能依法行事，沿台三線埋設，且曾文溪左岸永興吊橋下游約一公里處，高差達十五公尺，現有技術難以施工。

市議員周奕齊仍堅持，開挖台三線工程期間將衝擊當地交通、不利觀光發展，並影響農產品的採收與運輸，沿曾文溪畔施作，避免擾民，新闢道路可供多元使用。

郭信良則提出每里一年五百萬、工程期間總經費九億元的地方回饋，並協助開發新的觀光景點，帶動山區繁榮。

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