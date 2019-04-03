〈南部〉水情吃緊 高屏溪流量最多撐一個月

2019-04-03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄水情吃緊，高屏溪流量持續下探，預估只能撐三至四週，與台南共用的南化水庫，目前只剩下四成，備援用水也因枯水期支援減半，各區公所掛布條、跑馬燈，呼籲民眾節約用水。

各區公所跑馬燈 籲節約用水

高市今年一至三月的降雨量，僅歷年同期平均值三至四成，高屏溪流量昨下探每秒十五．四立方公尺，逼近警戒值每秒十二立方公尺，預估只能撐三至四週，山區甲仙攔河堰也因水量不足，未引水挹注南化水庫，全部下放農田灌溉，確保一期稻作供灌至五月底。

南化水庫蓄水量僅剩四成

由於高雄與台南共用南化水庫，目前蓄水量僅剩下四成，大約是四千萬噸，面對降雨遙遙無期，南化水庫每日減少供水，從四十五萬降至三十六萬噸，盼今年五月底雨汛期前，保留兩千萬噸蓄水量。

但令人擔憂的是，高雄每日用水一百一十萬噸、台南每日用水九十二萬噸，以南化水庫現有蓄水量，一旦都不下雨，連台南用水都不夠，高雄必須靠自己，目前每日供水五萬噸，北上支援台南用水，減少南化水庫使用量。

地下及伏流水原本每日可支援六十萬噸因應，但因枯水期高屏溪下游水量變少，又氨、氮過高水質不佳，造成東港溪、九曲堂伏流水工程，總計三十萬噸用水，難以作為備援用水。

水利局整備一百四十九口抗旱井，每日提供三．五萬噸回收水給營建工地，作為防揚塵等非人體接觸使用。

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