〈南部〉墾丁音樂季明登場 交管紓車流

2019-04-03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕明天起就是清明連假及墾丁音樂季，雖然今年僅「夏都春宴」及滿州「山谷音樂季」，仍估計湧入近十萬觀光及返鄉人潮，恆春及枋寮警方從連假首日就將祭出交通管制措施，呼籲民眾出門遵循交通規則、保持耐心。

估計湧入近10萬觀光及返鄉人潮

這次清明連假，返鄉掃墓人潮加上連假，恆春半島旅宿業普遍住房率都已超過七成；警方預估，南下墾丁及台東民眾人潮將集中在四日下午至五日上午，六日中午後就會湧現北返車潮。

恆春警方因應車潮，台二十六線熊家豬腳前分隔島缺口封閉；台二十六線三十一到三十二K處道路、屏一五三線射寮路口至墾四之一路口段及墾丁大灣路道路兩側禁止停車；車城和平路口、中正路口、中山路一二四巷前及墾丁大灣路段，將視車流作分級規劃、分流導引、單向管制及障礙排除等，並強力取締違停。

夜間熱門逛街地點的墾丁大街周邊，停車空間預估大型車停車位四十位、小型車停車位約一千位；每日下午四點至晚上十點，墾丁大街實施人車分道，並視情況採單線雙向通車。

連接台東及墾丁地區的枋寮分局，將於台一線水底寮五岔路口視車潮調撥車道，將北上車道調撥予南下車輛使用；預計北返車潮湧現時，將南下車道調撥予北上車輛使用，並祭出替代道路的分流措施。

恆春警方也提醒，雖然音樂季場次僅剩兩場，但警政、檢察、衛生等機關仍將進駐墾丁，重新建立恆春半島旅遊形象。

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