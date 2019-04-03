〈台北都會〉台中大甲媽遶境與朱立倫同行否 台北市長柯文哲：沒差

2019-04-03

〔記者沈佩瑤、俞肇福、林家宇／綜合報導〕年度盛事大甲媽祖遶境將在四月七日晚間起駕，被視為問鼎二○二○熱門人選的台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫都將參與，外界關注兩人屆時會否同行。柯、朱兩人昨對此皆模糊帶過，柯聲稱不清楚，對自己來說沒差，而朱立倫則說是跟著信眾步行，可能很難遇到。

朱立倫：和信眾步行 恐難遇到

大甲媽祖將在四月七日至十六日期間出巡，柯文哲自七日起一路隨行，九日下午六點到嘉義新港奉天宮參拜後，搭高鐵回台北，出席隔天議會質詢；待十一日質詢結束，再返回嘉義繼續遶境行程，力拚走完全程。

昨傳出，朱立倫將在七日至十一日期間「與神同行」，另外如高雄市長韓國瑜、前立法院長王金平、前行政院長賴清德都有可能參加。對於是否和朱立倫走一段，柯受訪聳肩說無所謂，做自己的事情就好了。朱立倫昨參拜基隆慶安宮時則說，遇到柯會聊聊，但柯以市長身分參加，自己是跟信眾步行，可能很難遇到。

王世堅砲轟柯藉遶境博版面

北市議員王世堅昨砲轟，遶境的主人是媽祖，柯卻走在前面「反客為主」，批柯只想藉遶境提高聲量、增加版面，顯見柯「沒步了」，媽祖一定會在冥冥之中譴責他，信徒也會對他報以不屑。

扶鑾轎幾乎都當選總統 柯：不會扶轎

台北市政府副發言人柯昱安表示，大甲媽祖將在七日晚間十一時卅分起駕，目前規劃柯市長凌晨零時跟著遶境隊伍出發，不會參加起轎儀式、也不會去扶轎，預計用帶狀節目方式轉播市長遶境動態。由於之前扶鑾轎的政治人物，幾乎都有當選總統，柯笑說，不用啦，不會去扶轎。

面對市議會將開議，柯仍堅持要請假參加遶境，不少議員痛批柯無心市政。柯文哲昨聞此碎念這就是典型的貼標籤，如果他這樣還叫無心市政，「這世間還有天良嗎？」至於陸委會主委陳明通前天一席「禽獸說」惹議，柯文哲昨緩頰稱，陳明通只是把科學理論用比較粗俗的方式講出來。

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