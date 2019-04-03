〈台北都會〉《清明連假》新北基隆各大醫院門診看這裡

2019-04-03

〔記者賴筱桐、林欣漢、邱書昱／綜合報導〕清明節連續假期將至，新北市、基隆市衛生局彙整各大醫院門診概況，四月四日至四月五日多數醫院休診，僅天主教耕莘醫院、亞東醫院、衛福部台北醫院、衛福部基隆醫院等開設部份門診，四月六日多家醫院開設上午門診，下午及夜間休診，四月七日全數休診，但急診都正常。

新北市衛生局表示，四月四日新店耕莘、亞東、恩主公、永和耕莘、瑞芳礦工、仁愛及耕莘醫院安康院區維持正常門診，新泰、樂生療養院及輔大醫院上午開放部分門診，下午及夜間休診，台北醫院上、下午開放部分門診，夜間休診。

4/6多為上午門診 4/7僅急診正常

四月五日上午瑞芳礦工及仁愛醫院維持正常門診，台北醫院、樂生療養院、耕莘醫院安康院區及輔大醫院上午開放部分門診，下午及夜間休診。

四月六日多數醫院恢復為週六時段門診，大部分上午門診正常，下午及夜間休診。

基隆市衛生局表示，四日及五日除了衛福部基隆醫院上午有正常門診，其他三間醫院全天休診。基隆長庚醫院、衛福部基隆醫院六日上午都有門診，下午及夜間休診，礦工醫院六日正常門診，三總基隆分院六日休診。至於垃圾清運則維持正常作業。

最近是恙蟲孳生的季節，新北市衛生局表示，恙蟎常停留在草叢中，伺機攀附到動物或人體，新北市今年以來已有三例病例，民眾掃墓或郊外踏青時，最好穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑，離開草叢後應儘快沐浴並換洗全部衣物。

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