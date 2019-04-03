〈台北都會〉《清明連假》12歲以下兒童 搭淡海輕軌免費

2019-04-03

〔記者何玉華、賴筱桐、林欣漢／綜合報導〕淡海輕軌通車後的第一個兒童節，四日起至七日四天連假，十二歲以下兒童全部免費搭乘，並在紅樹林站限量發送兩千張的幾米貼紙，一天一款送完為止；新北市兒童憑新北兒童卡還可加碼領取一張特製版貼紙。

每天送一款幾米貼紙 限量兩千張

新北捷運公司表示，連假期間除了小朋友享免費好康外，一般旅客在紅樹林站購買「一日券」也可隨票獲贈特製的幾米明信片一張，四日兒童節當天，中華郵政三重郵局在上午十點至下午五點將在紅樹林站開設臨時郵局，提供淡海輕軌兒童節限定郵戳，並現場發送結合幾米公共藝術的信封兩千份，送完為止。

購買一日券也隨票贈幾米明信片

捷運公司總經理吳國濟表示，「一日券」在四月底前優惠價四十元，當日可不限次數搭乘淡海輕軌，旅客可以逐站欣賞幾米公共藝術作品、拍照打卡，或至淡水行政中心站旁的「稼日蒔光」欣賞美麗花海。

此外，連假期間為維持停車秩序並提高周轉率，新北市和基隆市部分路段不收費，大部分維持原收費標準。

新北市政府交通局長鍾鳴時表示，包含板橋、中和、金山、新莊、林口、八里、三峽、鶯歌、淡水、汐止及深坑等觀光區及商圈，原本假日收費的路邊停車場維持原收費標準，其餘平日收費、假日免費路段不收費。

另外，汐止大同路（新台五路至民權街）、永和中正橋、永福橋、永和路（中正路至竹林路）、永元路（得和路至永利路）、中和四維路（景新街至四維路二十三巷）與新店安康路（安康路二段一五八巷至安坑交流道）等路段取消行人保護時相及調撥車道，用路人應多加注意。

基隆市四月四日及五日，中山一路、安一路、安樂路一段、中正路（含中船路）、基金一路二○八巷路段，自上午九點起至下午五點暫停收費，其他路段正常收費。

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