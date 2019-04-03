〈台北都會〉台北市校園海砂屋剩兩校 可望年底拆完

2019-04-03

〔記者林家宇／台北報導〕台北市政府昨通過全家福社區海砂屋審議，自封「展現效率」。台北市建築管理工程處統計目前北市海砂屋列管情況，公告列管戶數尚有五十八件、二七三二戶，另外，市有建物列管十四件，其中還有兩件為校舍，包括大安高工、西湖國小，目前已排定拆除，校園海砂屋可望年底拆完。

北市市有建築被列管為海砂屋共十四案，建物用途包括行政中心、校舍、市場、醫院等。校舍方面，大安區大安高工勵學樓屋齡達五十年，經文化局會勘結果不具文化保存價值，建議拆除重建。校長陳貴生表示，勵學樓已停止使用，希望年底前能夠拆除完畢，未來新校舍將是五層樓綜合教學大樓，由汽車、圖傳、製圖科使用。

內湖區西湖國小忠孝樓東、西側教室則已淨空，僅連通道供人通行。校長李三煌說，希望能在暑假展開拆除作業，但仍要等財產報廢程序走完才有辦法招標。至於表定六月拆畢的南港高中科學大樓，校方表示已在三月提前拆除完成，預計今年底、明年初動工興建新大樓。

但建管處未明訂時間表，僅表示官方彙整市有海砂屋資料，並未限期停止使用或自行拆除，公有的海砂屋拆除重建亦不適用容積獎勵拆除費用補助之相關規定。因此，有關學校海砂屋的拆除細節，個案狀況還是要以校方為準。

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