〈台北都會〉台北市超速違規大執法 12路段即起加強取締

2019-04-03

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市交通事故因車禍死亡人數攀升，北市警察局交通大隊統計，去年一到三月車禍死亡為十一人，今年同期雖然肇事件數有下降，但今年死亡人數暴增到廿四人，交大昨宣布，即日起針對釀成事故的超速違規展開大執法，選定十二條路段加強取締（見圖，交通大隊提供），並將在自強和辛亥隧道設置自動採證和舉發系統，降低肇事數量。

與去年同期比 車禍死亡11人增為24人

交通大隊統計從二○一六年至今年二月超速肇事案件，列出十二條路段加強執法如下：仰德大道沿線、民權西路沿線、華中橋段、北安路段、市民大道沿線、水源快速道路段、塔悠路段、大度路沿線、木柵路沿線、羅斯福路沿線、內湖路及康寧路等路段，其中又以市民大道卅八件、大度路沿線廿件、北安路段及木柵路沿線十三件，分佔一到三名。

12路段中市民大道 超速肇事最多

警方昨起針對這些路段規劃勤務，並利用移動式測速照相及雷射測速槍等科技執法設備，加強違規超速取締，違者依法可處一千兩百元至兩千四百元，若超速超過六十公里可罰六千至兩萬四千元，並吊扣汽車牌照三個月。

自強、辛亥隧道 設自動採證和舉發系統

另外，警方配合交通部推動的科技執法及強化速度管理，預定今年將於自強隧道及辛亥隧道，設置「區間速率多功能執法系統」，針對超速及違規變換車道等違規行為，自動採證及舉發。

警方解釋，過往都是偵測車輛經過時當下的速率，但改用此系統後，將在封閉或半封閉的路段設置起、終點，並用速限設置通過時間，若有車輛通過卻少於秒數就開罰。

自強和辛亥隧道目前速限為時速四十和五十公里，新系統上路後是否將沿用舊有速限？交大回應，長度、速限、容許寬限值和設置地點都還在研擬中，尚未定案。

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