〈台北都會〉台北市oBike立法缺退場機制 議員批亂象無「法」管

2019-04-03

〔記者郭安家、邱灝唐／台北報導〕無樁式共享自行車oBike經營團隊大洗牌，目前低度營運，但違停亂象不減，oBike近來更淪為房仲業者廣告架，台北市議員李明賢發現，市長柯文哲去年通過的「台北市共享運具經營業管理自治條例」，缺乏業者退場機制，此外，因法案預告空窗期，目前根本無法可管，台北市政府僅能認定其為廢棄物逕行處理。

違停亂象不減 還成房仲廣告架

oBike於二○一七年進軍台灣，在台北市投放八千輛自行車，車輛因毀損或棄置，廠商陸續回收，也未再投放新車，目前北市僅剩六百輛，但違停亂象一直未減受人詬病。

李明賢批評，該自治條例漏洞是缺乏業者退場機制，其中「停止營運條款」的規定是，共享運具未標明業者名稱及客服專線、業者違反規定自行變更營運內容、業者規避稽查未提供營運資料；但對於停車亂象、消費者權益問題，未納入「停止營運條款」，業者不痛不癢。

李明賢：違停等未納入 冷氣房做決策

李明賢酸說，前年七月柯文哲還在北市府交通會報說，「我的直覺，YouBike一定會被oBike 消滅」；如今停車亂象不斷，加上母公司經營權易手，不少已成街頭垃圾，還有淪為房仲業者廣告架，柯文哲號稱勤上班工時長，立法卻二二六六，根本是在冷氣房做決策。

交通局：業者只能回收不能投放

交通局運輸管理科長王湮筑表示，雖然台灣oBike的管理階層被開除，但現在仍留有客服、調度部門，因此仍在營運中，若有車禍等意外發生，在保險範圍內也會處理；交通局要求業者在北市只能回收、不能投放車輛，目前數量剩不到六百輛。交通局會不定期於十六條主幹道巡視，若有疑似廢棄車輛，會要求業者收回。

法條還未上路無法開罰 只能道德勸說

「台北市共享運具經營業管理自治條例」第四條規定，業者不得於交通局指定服務區外的道路、公有路外停車場提供共享運具出租服務；否則每輛車可罰三百至六百元。但自治條例去年十一月推出至今，因管理辦法今年三月廿七日才預告，已由市府法規委員會審視，希望在三至六個月時間內能走完程序，所以該法條還未上路，目前成執法空窗期，北市府也無法對不配合的業者開罰，執法效力僅限道德勸說。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/